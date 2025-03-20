SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, gri suyun dönüştürülmesinin mevcut kaynaklar üzerindeki etkisi ve şehrin içme su geleceğine dair yapılacak yatırımlar görüşüldü. SASKİ, Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanım Projesi ile yılda 35 milyon metreküp suyu geri dönüştürmeyi planlarken, Sapanca Gölü’nün de geleceğini güvence altına alınacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) su kaynaklarını korumaya yönelik sürdürdüğü çalışmalarına yenilerini ekliyor.

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, gölü korumaya yönelik çalışmaları yakından takip eden ve geçtiğimiz ay yapılan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası(SATSO) Meclisi’nde çalışmaların önemine vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ’u misafir etti. Ziyaret esnasında gri suyun dönüştürülmesinin mevcut kaynaklar üzerindeki etkisi ve şehrin içme su geleceğine dair yapılacak yatırımlar görüşüldü.

35 MİLYON METREKÜP SU GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Genel Müdür Yiğit Turan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 150 milyon liralık Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanımı Projesi ile atık sular endüstriyel tesisler, tarımsal sulama, rekreasyon alanları ve itfaiye işlerinde kullanılacağını söyledi. Su kayıplarını önlemek adına adımlar attıklarını, sondaj çalışmalarıyla alternatif su kaynakları oluşturduklarını ifade eden Turan, “Sapanca Gölü’nün su kalitesini korumak ve havza sağlığını gelecek nesillere sorunsuz şekilde aktarmak için yeni projeleri hayata geçiriyoruz.Yanık Mahallesi’nden başlayacak ve göl etrafını çevreleyecek kolektör hattı ile de gölü koruma altına alacağız” dedi.