Gaziantep, mutfağı, kültürü ve tarihiyle bir kez daha uluslararası vitrine çıkıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep, mutfağı, yemekleri, ürünleri, kültürü ve tarihiyle, düzenlenecek Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) ile bir kez daha dünya sahnesine çıkıyor.

Birleşmiş Milletler, Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nde 116 şehir arasında gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye alınan Gazi şehirde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenecek festivalle gastronominin kalbi 13-21 Eylül tarihlerinde Festival Park’ta atacak.

8 FARKLI ÜLKEDEN 11 ÜNLÜ ŞEF “GÜVENLİ GIDA: TOPRAKTAN TABAĞA” TEMASIYLA SAHNE ALACAK

Festivalde “Güvenli Gıda: Topraktan Tabağa” temasıyla bu yıl düzenlenecek gastronomi etkinliklerinde Gana, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbeycan olmak üzere 8 farklı ülkeden gelecek dünyaca ünlü ödüllü 11 şef, düzenleyeceği workshoplarla Gaziantep’in yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretleri ürünlerini yeniden yorumlayacak, kreatif yemek showları ve sunumlar gerçekleşecek.

13-14 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te Yunanistan’dan Alexandros Tsiotinis, Gana’dan Fatmata Binta, İtalya’dan Gianluca Fusto ve Giovanni Santaro, İspanya’dan Juanjo Losada ve Bernd Knoller, Birleşik Krallık’tan Josh Angus ve Pascal Aussignac, Fransa’dan Sylvain Sendra, Azerbaycan’dan Orkhan Mukhtarov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Tanya Kılıtkaya deneyimlerini aktaracak. Katılımcılara şefler, çeşitli mutfak tekniklerini ve yaratıcı gastronomik yaklaşımları öğrenme fırsatı sunacak.

Türk Mutfağı’nın önde gelen şeflerinden İdil Yazar, Rafet İnce, Özge Şahin, Eyüp Kemal Sevinç ve Asuman Kerkez de, lezzet şöleninde düzenleyecekleri workshoplarla deneyimlerini izleyicilere aktaracak.

PANELLER VE SÖYLEŞİLERLE FESTİVALDE GASTRONOMİ TÜM YÖNLERİYLE KONUŞULACAK

Gastronomi, turizm yazarları, Türkiye'nin ünlü otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, ulusal ve uluslararası gıda firmaları, butik tarımcılar, gurme marketler, akademisyenler, sektör temsilcileri ile paneller düzenlenecek. Gastronominin geleceği, bu yılın teması olan güvenli gıda ile ilgili uygulamalardan örnekler, tarımsal yatırımlar, geleneksel teknikler ve mutfakların günümüz entegrasyonu gibi geniş konularda görüşler bildirilecek, deneyimler paylaşılacak.

Türkiye’nin sevilen şefleri ile söyleşilerde ise mutfak yolculukları, ilginç olaylar, dönüm noktaları, gelecekten beklentileri gibi konularda konuşmalar yapılacak. Gastronomi etkinlikleri kapsamında ayrıca, “Local Chef: Üniversiteler” yarışmasında ise, gastronomi öğrencileri yarışacak ve hünerlerini sergileyecekler.

SANATÇILAR KONSERLERİYLE FESTİVAL COŞKUSUNU YAYACAK

Kültür Yolu Festivali GastoANTEP coşkusu bu sene de ünlü sanatçıların konserleri ve gösterileriyle yine doruklara çıkacak. Kubat, Tuğçe Kandemir, Resul Dindar, Ebru Yaşar, Fatma Turgut, Ferhat Göçer, Serkan Kaya, Bayhan ve Derya Uluğ gibi Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının vereceği konserler, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Konserler, Gaziantep’in tarihi dokusuyla harmanlanarak katılımcılara eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

LEZZET SOKAĞI EŞSİZ YEMEKLER SUNACAK

Festival Park’ta kurulacak Lezzet Sokağı’nda, Gazi şehrin yüzlerce yıllık gastronomi yolculuğu, el emeği lezzetler ve bereketli hilalin ürünleri bir kez daha anlatılacak. Lezzeti sanatla buluşturacak olan festival boyunca, sergiler, tiyatro gösterilerinin yanı sıra çocuk etkinlikleri ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Festivalin ana noktası Festival Park olurken etkinlikler ve festival heyecanı şehrin dört bir yanına yayılacak. Festival, Gaziantep’in zengin kültürel mirasını dünyaya duyuracak.

6’INCI GAZİANTEP OPERA VE BALE FESTİVALİ KAPILARINI AÇACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında “6’ıncı Gaziantep Opera ve Bale Festivali” GAÜN Mavera Kongre Salonu’nda yapılacak. 13-17 Eylül tarihleri arasında Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün büyük prodüksiyonu olan “Muhteşem Süleyman” operası ile açılacak festival, sıcak, sevimli ve komik bir dünyanın resmedildiği “Doktor Mucize” operası; minik sanatseverler tarafından büyük ilgi gören “Masal Şatosu” çocuk müzikali; tutku, ihanet ve trajediyle örülü çarpıcı bir hikayeyi konu alan “Kanlı Düğün” balesi ve Trakya yöresine ait çok sevilen türkülerden biri olan Arda Boyları'nın hikayesini ve müziğini modern dansla harmanlayan “Arda Boyları” balesi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.