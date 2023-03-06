1978 yılında kardeşleri ile birlikte kurduğu Altay Matbaası ile günümüze kadar memleketine hizmet eden Cahit Altay, Erzurum’da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 2000’li yıllarda Bayburt Günlüğü adlı gazetenin kuruculuğunu da üstlenen ve uzun yıllar Bayburt basınına hizmet eden Cahit Altay, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştu. Altay, 2021 yılında yapılan kongrede ise Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Denetleme Kurulu'nda görev almıştı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş:

"ACI KAYBIMIZ.. Cemiyetimizin Denetleme Kurulu Üyesi Cahit Altay, bir süredir tedavi gördüğü Erzurum'da bugün hayatını kaybetti. Dost canlısı kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı dileriz." Cahit Altay'ın cenazesi yarın Bayburt’tan son yolculuğuna uğurlanacak.