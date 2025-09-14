Gaziantep’te bu yıl “Güvenli Gıda: Topraktan Tabağa” temasıyla gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) kapsamında, gastronominin hizmet ihracatı boyutunun ele alındığı bir panel yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Festival Park’ta düzenlenen “Hizmet İhracatı Kapsamında Gastronomi” başlıklı panelin moderatörlüğünü gastronomi yazarı Gökmen Sözen üstlendi. Panelde, Hizmet İhracatçıları Birliği üyelerinden Mehmet Erdoğan, Sadettin Cesur ve Ferzan Çelikkanat konuşmacı olarak yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın da izlediği programda, Gaziantep’in gastronomide dünya şehirleri arasında sahip olduğu ayrıcalıklı konum vurgulandı. Panelde yapılan değerlendirmelerde, Gaziantep mutfağının sahip olduğu çeşitlilik, kalite ve özgünlüğün, kenti uluslararası alanda gastronomi turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirdiği ifade edildi.

ŞAHİN: SİZİN PROFESYONEL BAKIŞINIZ, BİZİM AMATÖR HEYECANIMIZ İLE BİRLEŞTİĞİNDE ÇOK GÜZEL SONUÇLARA DOĞRU GİDİYORUZ

Panelde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, panel konuşmacılarını can kulağıyla dinlediğini belirterek, şunları söyledi:

“Her biri ayrı bir deneyim, her biri ayrı bir beşeri sermaye. Gastronomi, kültür ve turizminde hizmet ihracatına yönelmiş hiçbir insan gücü boşa gitmiyor. Mehmet abimiz, hemşehrimiz işin finansal boyutuna profesyonelce bakıyor ve bize her konuştuğunda başka bir pencere açan bir bakış açısı sunuyor. Buna çok ihtiyacımız var.”

Gastronomi ve bilimi bir arada çalıştıklarını anlatan Başkan Fatma Şahin, “Yeşil ekonomi üzerine de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sizin baktığınız bu bakış açısına bizim çok ihtiyacımız var. Gastronomi ve bilim, gastronomi ve yeşil ekonomi bizi dünyaya açacak en büyük pencere, en büyük kapı olacak” dedi.

Bilimsel yaklaşım anlatışını bir kalkınma modeline dönüştüreceklerini aktaran Başkan Şahin, “Siz değerli panelistlerin profesyonel bakışıyla bizim amatör heyecanımız birleştiğinde çok güzel sonuçlara doğru gidiyoruz. En önemlisi bunu birlikte başaracağız” diye konuştu.

Panel sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Hizmet İhracatçıları Birliği üyelerinden Mehmet Erdoğan, Sadettin Cesur ve Ferzan Çelikkanat ve gastronomi yazarı Gökmen Sözen’e katılımlarından dolayı plaket verdi.