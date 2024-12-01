Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 8. Kitap Günleri Fuarı kapsamında İnegöl’e gelen gazeteci Fulya Öztürk, gündüz fuar alanında sevenleriyle imza gününde bir araya geldi. Gazeteci Öztürk, “Gazeteci Gözü ile Ortadoğu’dan Son Gelişmeler” söyleşisinde İnegöllülerle buluştu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla devam ediyor.

9 günlük organizasyonda her gün binlerce ziyaretçi fuara akın ederken, fuar süresince de 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap kitapseverlerle buluşuyor. İmza günleri ve söyleşilerle süslenen İnegöl Kitap Fuarı, Cumartesi günü birbirinden değerli yazarları misafir etti.

İnegöl Kitap Günleri Fuarının en çok ilgi gören isimlerinden biri gazeteci yazar Fulya Öztürk oldu. İmza günü sonrasında “Gazeteci Gözü ile Ortadoğu’dan Son Gelişmeler” söyleşisinde İnegöllülerle buluşan Öztürk, söyleşide hem Ortadoğu’da yaşananları genel bir çerçevede anlattı hem de gazeteci gözüyle yorumladı. Ayrıca salondaki vatandaşların ülke gündemi ve Ortadoğu’ya dair sorularını da yanıtladı.

Söyleşi programına katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 8.Kitap Günleri’ne hem misafirlerin hem de İnegöllü vatandaşların verdiği destekler için teşekkür etti.

Başkan Taban, bu tür etkinlikleri artıracaklarını belirterek, "Daha geniş kitleleri bir araya toplayacağımız, böylesine kıymetli değerlerimizi ağırlayacağımız Kültür Merkezi projesi üzerinde çalışıyoruz. Fulya hanımın da yakından takip ettiği 6 Şubat asrın felaketi deprem döneminde halkımıza çağrı yaptık. İnegöl olarak sağ olsun herkes yardımlarını iletip bu bölgelere ulaştırdı. Bizler de bu yardımları vatandaşlarımızın vesilesiyle başta Kahramanmaraş olmak üzere tüm bölgelere ulaşmasına aracı olduk. Fulya hanımın deprem bölgelerindeki çaba ve gayretlerini yakından gördük. Çok kıymetli ve değerliydi" diye konuştu.

1 GÜNDE 20 YAZAR İNEGÖLLÜLERLE BULUŞTU

Fuarın son hafta sonunda tüm gün dolup taşan İnegöl Kitap Fuarı, sabah saatlerinden itibaren 7’den 77'ye her yaştan vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

İnegöl Kitap Fuarında Cumartesi günü; Lütfi Şimşek, Prof. Dr. Mustafa Çetinaslan, Serdar Sevinç, Sertaç Abi, Bayram Meral, Ramazan Yetgin, Fulya Öztürk, Öznur Karataş Şan, Enise Şenol, Sibel Aydın, Mehmet Yılmaz, Meryem Kula Piriçdane, Münteha Çeb, Hasan Erdem, Abdullah Kara, Hilal Kara, Deniz Ergen Alter, Handenur Kutulan, Zeynep Ünzile Avcı ve Sevda Türküsev olmak üzere tam 20 yazar İnegöllülerle buluştu.

Kitap stantlarında, imza ve söyleşi salonlarında adeta yazar yağmuru yaşanırken, İnegöllüler de sevdikleri yazarların kitaplarını imzalatmak ve söyleşilerine katılmak için adeta birbirleriyle yarıştı.