TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısına ünlüler lanet okudu! TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısına ünlüler lanet okudu!
Filiz Akın'dan müjdeli haber geldi! Taburcu oldu...
Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan ve son haliyle sevenlerini endişelendiren usta...Devamı için tıklayınız