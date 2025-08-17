Hibe ve vasiyet bağışlarıyla bugüne kadar binlerce öğrenciye umut olan Türk Eğitim Vakfı (TEV); Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Özbeğen’i doğum gününde, onun sanata ve eğitime adanmış mirasını yaşatan özel bir çalışmayla andı.İSTANBUL (İGFA) - Vefatından önce tüm mal varlığını ve ünlü beyaz piyanosunu TEV’e bağışlayan usta sanatçı Ferdi Özbeğen, bu yıl da genç yeteneklerin yorumlarıyla yeniden hayat buldu.

TEV’in desteklediği gençler, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) “Bir İlkbahar Sabahı” ve “Dilek Taşı” eserlerini, Özbeğen’in kendisine ait beyaz piyanosu eşliğinde seslendirdi.

Yetenekli gençlerin bu özel performansları, sanatçının 84. yaş gününde müziğe duyduğu sevgi ile eğitime olan katkısının nasıl nesilden nesile aktarıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

FERDİ ÖZBEĞEN’İN SESİ İLE GENÇLİĞİN YORUMUNU BULUŞTURAN “DİLEK TAŞI” DÜETİ

TEV, bağışçısı Özbeğen ile özdeşleşen “Dilek Taşı” parçasını bu yıl farklı bir dokunuşla ölümsüzleştirdi. Ferdi Özbeğen’in arşiv kayıtlarından titizlikle seçilen sesi, TEV’in desteklediği gençlerin beyaz piyanosu eşliğinde gerçekleştirdiği canlı yorumla buluşturuldu.

TEV Üstün Başarı Sanat Bursiyeri ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Piyano Bölümü öğrencisi Fatma Ece Ergün ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü öğrencisi Zeynep Ciddi, beyaz piyanodan yükselen ezgilerle Ferdi Özbeğen’in hafızalarda yer eden şarkılarını yeniden yorumladı.

Ortaya çıkan bu özel düet videosu, Özbeğen’in müziğinin yıllar sonra bile aynı güçle hissedilebildiğini ve bıraktığı mirasın kuşaklar boyunca yaşamaya devam edeceğinin göstergesi oldu.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, ünlü sanatçının doğum günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, onun beyaz piyanosundan yükselen her notanın hatırasını yaşatırken geleceğe bıraktığı umut dolu mirası yeniden canlandırdığını, vasiyetiyle bağışladığı mal varlığı sayesinde bugüne kadar gençlerin eğitim yolculuğuna ışık olduğunu söyledi. Taşkın, onun doğum gününde her yıl çok duygulandığını belirterek, "TEV’in desteklediği gençlerin yorumuyla hayat bulan bu eserler, Ferdi Özbeğen’in ilham veren hikayesinin yeni kuşaklarda aynı heyecan ve duyguyla varlığını sürdürmesini sağlıyor" dedi.

https://youtu.be/gHdirSxi5Uc