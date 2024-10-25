Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'den ultrason paylaşımı! Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'den ultrason paylaşımı!
Fahriye Evcen sevenlerini meraklandırdı! 'Son birkaç gün' dedi ve paylaştı...
Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'le mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına bir yenisini daha ekledi. İki çocuk annesi Evcen, geçtiğimiz...Devamı için tıklayınız