Fahriye Evcen sevenlerini meraklandırdı! 'Son birkaç gün' dedi ve paylaştı...
Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'le mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına bir yenisini daha ekledi. İki çocuk annesi Evcen, geçtiğimiz...Devamı için tıklayınız
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