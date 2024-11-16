Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik “Evde Bakım Yardımı”nı hesaplara yatırmaya başladı. Bu ay toplamda 4,9 milyar lira yardım hesaplara yatırılıyor.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Evde Bakım Yardımı” ile ilgili açıklama yaptı.

Evde Bakım Yardımı ile engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, desteklerin hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, "546 bin vatandaşımız bu yardımdan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira yardımı hesaplara yatırıyoruz” dedi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, Bakanlığın aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” uygulamasının 2006’da hayata geçirildiğini anımsattı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödemenin her ayın 15’inde yapıldığını belirten Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 546 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.