Ödevlerin öğrenmeyi pekiştirirken sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi gibi becerileri geliştirdiğini vurgulayan Çocuk-Ergen Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, ilgi alanına uygun ödevlerin çocuğun motivasyonunu ve özgüvenini yükselttiğini, ilgisini çekmeyen konuların isteksizlik ve olumsuz oluşturabileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Çocuk-Ergen Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, ev ödevlerinin öğrencilerin okulda öğrendiklerini tekrar etmelerine, düzenli çalışma alışkanlığı kazanmalarına ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığını vurguladı.

Ev ödevlerinin öğrenmeyi pekiştirdiğini, sorumluluk ve zaman yönetimi becerilerini geliştirdiğini belirten Ergür, “Seviyesine uygun ödevler, çocuğun özgüvenini ve motivasyonunu artırır. Ancak aşırı ödev, kaygı ve yılgınlığa yol açabilir” dedi.

Dengeli bir ödev programının, bilgiyi pekiştirirken çocuğun oyun ve sosyal aktivitelerine de zaman bırakması gerektiğini belirten Ergür, ailelerin rehber konumunda olması, ancak ödev sorumluluğunu çocuğa bırakması gerektiğini söyledi. “Ödev sonrası takdir, motivasyonu ve aile bağlarını güçlendirir" diyen Ergür, "Oyun, spor ve sanatsal faaliyetler de çocuğun sosyal-duygusal gelişimini destekler” diyerek, ödevde zorlanan çocuklarda dikkat eksikliği veya öğrenme güçlüğü gibi sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı ve düzenli çalışma rutininin önemine dikkat çekti.