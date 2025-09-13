Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yeni kültür yatırımlarından biri olan Dil ve Edebiyat Konağı, düzenlenen törenle açıldı. Erzurum Kalesi mevkisinde gerçekleştirilen törene Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem de katıldı.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, “Açılışını yaptığımız bu konak, yalnızca bir taş yapı değildir. Burası; şairlerimizin, yazarlarımızın, düşünürlerimizin, gençlerimizin bir araya geleceği, fikirlerin, eserlerin, şiirlerin filizleneceği bir kültür ve ilim yuvasıdır. Biz bu mekânı Erzurum’a kazandırırken, aslında geleceğe bir miras bırakıyoruz” dedi. “Erzurum, yüzyıllar boyunca nice âlimler, arifler, fikir ve gönül insanları yetiştirmiştir. Nefi, Erzurum’un bağrından çıkmış, Türk edebiyatının en güçlü seslerinden biri olmuştur. İbrahim Hakkı Hazretleri, bu topraklarda yazdığı Marifetnâme’siyle ilme ışık tutmuştur. Dede Korkut, Erzurum ovasında otağını kurmuş, sözüyle Türk milletinin hafızasını inşa etmiştir. Aşık Sümmani’den Reyhani’ye, dadaşların sazında sözü olmuş, sözünde irfanı olmuştur. İşte bizler bu mirası taşımak, bu mirası geleceğe aktarmak için buradayız” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Dil; düşüncenin aynasıdır. Dil; kimliğin, kültürün, medeniyetin en güçlü taşıyıcısıdır. Türkçe’miz, bin yıllık birikimiyle en güçlü dillerden biridir. Bizler, Türkçe’mizi korudukça var olacağız, yaşattıkça yükseleceğiz. Dilimize sahip çıkmak, aslında geleceğimize sahip çıkmaktır. İşte Dil ve Edebiyat Konağı, bu anlayışın eseri olarak inşa edilmiştir. Burada yapılacak etkinliklerle gençlerimiz, kendi kültürünü, kendi edebiyatını, kendi medeniyetini daha iyi tanıyacaktır. Şairlerimiz, yazarlarımız, akademisyenlerimiz burada buluşacak, yeni fikirler burada filizlenecek. Erzurum, yalnızca dadaşların yiğitliğiyle değil, kalemin ve kelamın kudretiyle de anılacaktır.”

“ŞEHİRLER, KÜLTÜRLE BÜYÜR; SANATLA GÜZELLEŞİR; İLİMLE YÜKSELİR.”

Şehirlerin kültürle büyüyüp, sanatla güzelleştiğini kaydeden Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte biz de Erzurum’u sadece fiziki yatırımlarla değil, kültürel yatırımlarla da donatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ruhunu kaybeden şehir, kimliğini de kaybeder. İşte biz Erzurum’un ruhunu yaşatmak için çalışıyoruz. Bu eser, Erzurum’un hafızası olacak. Bu eser, gençlerimizin yolunu aydınlatacak. Bu eser, edebiyatımıza, kültürümüze yeni bir soluk katacak. Bu eser, Erzurum’un dününü bugününe, bugününü yarınlara bağlayacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı’na adım attığımız bu dönemde, bizler kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı daha da yüceltmek zorundayız. Çünkü Türkiye Yüzyılı, sadece ekonomiyle, sanayiyle, teknolojiyle değil; aynı zamanda kültürle, sanatla, ilimle yükselecek bir yüzyıldır. İşte Erzurum, bu büyük yürüyüşün öncüsü olacaktır. Bu noktada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin şu sözlerini hatırlatmak isterim: “Kültür ve sanat, milletimizin medeniyet yolculuğunun en önemli direklerindendir.” Biz de bu şiarla hareket ediyor, Erzurum’umuzu kültür ve sanatın merkezi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Açılışını yaptığımız bu konak, Erzurum’un geleceğine atılmış güçlü bir adımdır. Ben inanıyorum ki, bu mekânda yetişecek gençlerimiz, bu mekânda yapılacak çalışmalar, milletimizin yolunu aydınlatacaktır. Çünkü bizler şuna inanıyoruz; Kültür olmadan kalkınma olmaz. Edebiyat olmadan medeniyet olmaz. Dil olmadan kimlik olmaz.” Protokol üyelerinin konuşması sonrası konağın açılışı yapıldı.