Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Değişiklik kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre lisans sahipleri kurul kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumakla yükümlü olacak. Ödenmiş sermaye miktarını sağlayamayanlara lisans sona erdirme işlemi uygulanacak.

Söz konusu değişiklikle birlikte aynı yönetmeliğin 7. maddesinin ilgili fıkrası da, "Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için, başvuru sahibi tüzel kişinin; 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve Kurul Kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermayeyi sağlaması zorunludur" şeklinde değiştirildi.