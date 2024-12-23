Son dönemde arka arkaya çıkardığı şarkılarla müzik listelerinin zirvesine yerleşen Emir Can İğrek, üretim hızını kesmeden devam ediyor.İSTANBUL (İGFA)- 2024 yılını yepyeni bir şarkıyla kapatmaya hazırlanan başarılı sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir yeni yıl hediyesi sunuyor.

Hypers Music etiketiyle yayınlanan "Bir Gün Ölürsem", İğrek'in müzikseverlerle buluşturduğu en son eseri olarak dikkat çekiyor.

Sözü ve bestesi Emir Can İğrek’e, düzenlemesi ise Yiğit Avcı’ya ait olan "Bir Gün Ölürsem", pop ballad türünde içten ve duygusal bir ayrılık ağıtı olarak öne çıkıyor.

Piyano ve yaylı enstrümanların melankolik uyumuyla dinleyicileri etkileyen şarkı, İğrek’in derin ve anlamlı söz yazma yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Duygusal yoğunluğu ve dokunaklı yapısıyla dinleyicileri derinden etkileyen şarkı, müzikseverler arasında şimdiden büyük ilgi topladı.

Cenan Çelik’in yönetmenliğinde çekilen şarkının klibi de müziğin taşıdığı derin, duygusal dünyayı sinematografik olarak güçlendiren etkileyici sahneler içeriyor. Klibin görselliği, şarkının melankolik atmosferiyle kusursuz bir uyum yakalayarak dinleyicilere hem işitsel hem de görsel bir şölen sunuyor.