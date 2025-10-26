İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı’nda, gazeteci ve televizyon programcısı Emin Çapa ile araştırmacı-yazar Sema Soykan, okuyucu ile buluştu. Etkinlik, fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile 17- 26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı büyük ilgi gördü.

Fuar kapsamında düzenlenen söyleşilerde gazeteci ve televizyon programcısı Emin Çapa ile araştırmacı-yazar Sema Soykan, okuyucu ile buluştu. Uzun Havut Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen “Edebiyatın Merceğinde Türkiye ve Dünya” başlıklı söyleşiye “Böyle yağmurlu bir günde İzmir’e bereket getirdik. Burada olmak insanı çok iyi hissettiriyor” diyerek başlayan Emin Çapa, kitapseverlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Sohbet şeklinde geçen etkinlikte Emin Çapa, insanlık tarihinin dönüm noktalarına da değinerek, “İnsanlık tarihinin özellikle yazılı dönemi, tarihte kadının konumu, siyasi tarih, sanayi devrimi, matbaanın Osmanlı’ya geç gelişi, bunun eğitime etkisi, aydınlanma çağının kaçırılması gibi süreçlerde, pek çok keşke ve belkimiz var. Sema Soykan’ın kitapları arasında da Keşke ve Belki bulunuyor. Keşke insan hayatında iyi bir kelime değildir, keşkelerle yaşanmaz, yaşamaya devam etmeli ve yeni ne yapabileceğimize bakmalıyız. Keşkelerden ders çıkarmalıyız. Belki ise umudun ve hayallerin kelimesidir” dedi.

Yazar Sema Soykan ise, İzmir’de olmanın kendisini için çok değerli bir duygu olduğunu ifade etti. Kitaplarını yazarken Türk tarihini incelerken pek çok kez İzmir’in tarihine de dokunduğunu belirten Soykan, "Hatta bir sonraki romanımın merkezinde İzmir olacak. Yazar olmamda babamın çok etkisi var" diye konuştu.