SGK, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimini açıkladı. 3 bin liralık ikramiyelerin ödemeleri 24 Mart'ta başlıyor. İkramiyesnin artırılmasına yönelik kanunun resmileşmesi ardından fark tutarları da en kısa sürede yatırılacak.ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimini açıkladı.

Emeklilere 3 bin TL olarak ödenecek bayram ikramiyesi, 24 Mart 2025 tarihinden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

ÖDEME TAKVİMİ ŞÖYLE

SSK (4a) Kapsamında Emekli Aylığı Alanlar İçin:

17, 18, 19 Mart’ta maaş alanlara 24 Mart

20, 21, 22 Mart’ta maaş alanlara 25 Mart

23, 24, 25, 26 Mart’ta maaş alanlara 26 Mart

Bağ-Kur (4b) Emeklileri İçin:

27 Mart

Emekli Sandığı (4c) Kapsamında Aylık Alanlar İçin:

Nisan dönemi maaşlarıyla birlikte 28 Mart

SGK tarafından yapılan açıklamada, bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik TBMM’de çalışmaların devam ettiği ve kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fark tutarlarının en kısa sürede ödeneceği belirtildi.