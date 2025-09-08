Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte otomotiv endüstrisi dünyada köklü bir değişim sürecinden geçerken Çinli üreticilerin teknoloji geliştirme hızının küresel dengeleri değiştirdiği bu süreçte, patent savaşları da kızışıyor. 2025’in ilk 7 ayında dünya genelinde 10,7 milyon elektrikli araç (EV) satışı gerçekleşirken, Türkiye yüzde 136’lık büyümeyle 120.857 adede ulaşarak küresel lider oldu.İSTANBUL (İGFA) - 2025’in Ocak-Temmuz döneminde küresel elektrikli araç (EV) satışları, geçen yıla göre yüzde 28 artarak 10,7 milyona ulaştı. Bölgesel dağılımda Çin 6,5 milyon (yüzde 29), Avrupa 2,3 milyon (yüzde 30), Kuzey Amerika 1 milyon (yüzde 3) ve diğer ülkeler 0,9 milyon (yüzde 42) adetle büyümeyi sürükledi. BloombergNEF, yıl sonu küresel EV satış tahminini 21,8 milyona yükseltti.

TÜRKİYE’NİN REKOR BÜYÜMESİ

Sektör temsilcilerinde LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, Türkiye’deki EV satışlarının Ocak-Ağustos 2025’te 51 bin 144’ten 120 bin 857 adede çıkarak yüzde 136 büyüdüğünü belirtti. Nazik, “Türkiye, bu performansla dünya lideri konumuna yükselerek küresel trendin üzerinde bir başarı sergiledi” dedi.

Türkiye’nin otomotiv patentlerinde Avrupa ortalamasını aştığını, ancak Çin (yıllık 1,59 milyon patent, küresel toplamın yüzde 48’i), ABD, Japonya ve Güney Kore’nin gerisinde kaldığını ifade eden Nazik, “Türkiye, oran bazında ABD, Çin ve Hindistan’ı geride bırakıyor, ancak mutlak rakamlarda yolumuz var. Ar-Ge yatırımları ve üniversite-sanayi iş birlikleri sürdürülebilir büyüme için kritik” diye konuştu.

Elektrikli dönüşümün binek araçlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Nazik, “Çin, elektrikli otobüslerde lider; Avrupa ve ABD’de kamu alımlarında elektrikli araç payı artıyor. Türkiye’de Temsa, Otokar ve Karsan ihracatta güçlü. Elektrikli kamyon ve hafif ticari araçlar lojistikte yaygınlaşıyor. Avrupa ve Çin’de elektrikli trenler demiryolu hatlarının yüzde 60-70’ine ulaştı. Almanya, Fransa ve Japonya bataryalı ve hidrojenli trenlerde öncü. 2030’a kadar dizel otobüs satışları birçok ülkede bitebilir. Türk üreticiler bu dönüşümde ihracat fırsatları yakalayabilir.” diye konuştu.