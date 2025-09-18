Egeli ihracatçılar ağustos ayında 3,6 milyar dolar ihracat yaparken, İzmir 1 milyar 965 milyon dolar ihracat ve yüzde 55 payla bölge liderliğini sürdürdü. Afyonkarahisar ihracatını yüzde 14,3’lük artışla 51,6 milyon dolara çıkardı ve Ege Bölgesi’nin ihracat artış rekortmeni oldu.İZMİR (İGFA) - Döviz kurlarındaki artışın, hammadde, işçilik ve diğer girdilerin altında kalması sebebiyle çift haneli büyüme hedefinin uzağında kalsalarda, Egeli ihracatçılar 2025 yılı ağustos ayında, 2024 yılı ağustos ayına göre performanslarını korudular.

Ege Bölgesi 2025 yılının ocak – ağustos döneminde ihracatını yüzde 1’lik artışla 28 milyar 917 milyon dolardan 29 milyar 240 milyon dolara ilerletti.

İZMİR İHRACATININ YÜZDE 55’İYLE BÖLGENİN LOKOMOTİFİ

İzmir, ağustos ayında ihracatını yüzde 3,6 artırarak 1 milyar 897 milyon dolardan 1 milyar 965 milyon dolara yükseltti. Böylece Ege Bölgesi ihracatının yüzde 55’ini tek başına üstlendi.

2025 yılı ocak–ağustos döneminde İzmir’in ihracatı 16 milyar 134 milyon dolar oldu. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1’lik düşüş anlamına geliyor.

Mermer ihracatında öne çıkan Afyonkarahisar, ağustosta yüzde 14,3’lük artışla 45,2 milyon dolardan 51,6 milyon dolara ulaştı.

Afyonkarahisar’ın sekiz aylık ihracatı da yüzde 27’lik sıçramayla 489 milyon dolardan 620 milyon dolara yükseldi. Afyonkarahisar hem aylık hem de 8 aylık bazda Ege Bölgesi’nin ihracat artış rekortmeni oldu.

MANİSA 5 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANDI

Manisa’nın ihracatı ağustos ayında yüzde 4’lük kayıpla 659 milyon dolardan 632 milyon dolara inerken, Manisa 2025 yılının ocak – ağustos döneminde yatay bir seyirle 4 milyar 862 milyon dolar ihracatı hanesine yazdırdı.

Denizli, ağustos ayında, 2024 yılı ağustos ayı performansını tekrarlayarak 377 milyon dolar ihracat yaptı. Denizli sekiz aylık süreçte ihracatını yüzde 6’lık artışla 2 milyar 784 milyon dolardan 2 milyar 955 milyon dolara taşıdı.

BALIKESİR 197 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPTI

2024 yılını 2 milyar 457 milyon dolarlık ihracat performansıyla geride bırakan Balıkesir, ağustos ayında ihracatını yüzde 5 geliştirerek 187 milyon dolardan 197 milyon dolara ilerletti.

Balıkesir, 2025 yılının ilk sekiz aylık döneminde de yüzde 4’lük ihracat artışıyla 1 milyar 576 milyon dolardan 1 milyar 640 milyon dolara çıktı.

Ağustos ayında Aydın ihracatını yüzde 10,3’lük arıtşa 142 milyon dolardan 156 milyon dolara taşırken pozitif bir görüntü sergiledi. Aydın, 8 aylık dönemde ise; yüzde 8’lik artışla 1 milyar 224 milyon dolar ihracatı kayda aldı.

MUĞLA’DA DÜŞÜŞ, KÜTAHYA VE UŞAK’TA YATAY SEYİR

Bu arada su ürünleri sektörünün merkezi Muğla’nın ihracatı, ağustosta yüzde 7 düşüşle 118 milyon dolardan 110 milyon dolara geriledi. Muğla’nın sekiz aylık dönemdeki ihracatı ise; yüzde 8 artışla 830 milyon dolardan 895 milyon dolara yükseldi.

Kütahya ağustosta yüzde 4 kayıpla 76,9 milyon dolar ihracat yaptı. Sekiz ayda ise yüzde 3,5 artışla 633 milyon dolara çıktı.

Geri dönüşüm merkezi Uşak, ağustosta yüzde 3 artışla 38,2 milyon dolara yükseldi. Sekiz aylık dönemde ise 275 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın gerisinde kaldı.