Ege Makedonya Göçmenleri Derneği’nin (EGEMAKGÖÇ) geleneksel Makedonca dil eğitimi yeni dönem kursları başladı.İZMİR (İGFA) - Ege Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Mustafa Kemal Uzunkaya, üyelerine ve Makedonya’da eğitim görmek isteyen öğrencilere yönelik olarak geçen yıl da düzenlediğimiz kurslara büyük bir ilgi olduğunu anımsatarak, dernek olarak topluma neler verebilecekleri düşüncesinden hareketle yola çıktıklarını belirtti.

Başkan Uzunkaya, Makedonca konuşamayan ya da konuşup yazamayan hemşehrilerinin bulunduğunu gördüklerini ve bu konuda büyük açık ve eksiklik yaşandığını söyledi.

Bu açığı kapatmak için yola çıktıklarının altını çizen Uzunkaya, “Ayrıca son yıllarda K.Makedonya’ya üniversite eğitimi için giden çok sayıda gençlerimizin olduğunu biliyoruz.K.Makedonya vatandaşlığı alabilmek için evraklarını tamamlayan ve tamamlamaya çalışan hemşehrilerimiz de kendilerini ifade edecek şekilde konuşmayı ve yazmayı öğrenmelerini istiyoruz bu nedenle de, Makedonca konuşma, yazma ve gramer olarak etüt çalışmasını bu yıl da verme kararı aldık ve çalışmamızı başlattık” dedi.

Makedonca eğitmeni Kamuran Arslanovski ise bu eğitim dönemin de de etütlerin sekiz aylık bir süreyi kapsayacağını söyledi. Etüt çalışmalarına ilginin fazla olmasının eğitmen olarak kendisini fazlasıyla memnun ettiğini vurgulayan Arslanovski, “Bu süreçte etüte ilk katılım sayısı bu yıl bir hayli fazla, çünkü Karşıyaka'nın dışından diğer ilçelerden de kursa katılan hemşehrilerimiz var. Etüt çalışmalarımızın ilk döneminde bizim amacımız öncelikle Makedonca alfabesini ve yazmasını öğrenmelerini sağlamak ikinci aşamada konuşma pratiği olacak. Konuşma pratiği çalışmalarımız da yeni dönemle başlayacak. Kurs bitiminde kursiyerlerimizden ricam şu olacak her gün yazma çalışması yapsınlar yoksa unuturlar" diye konuştu.

