Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), AB Erasmus+ fonlu “TechStyle” projesiyle yapay zekâ destekli döngüsel ve yenileyici moda için mesleki eğitimi güçlendiriyor. 250 bin Euro bütçeli proje, Kasım 2025’te Fransa’da başlayacak ve sektörün dijital rekabet gücünü artıracak.İZMİR (İGFA) - Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), AB Erasmus+ programı tarafından desteklenen “TechStyle: AI-Driven Circular and Regenerative Fashion in VET Education” projesiyle hazır giyim sektöründe yapay zekâ (AI) odaklı sürdürülebilir dönüşüme öncülük edecek.

250 bin Euro bütçeli proje, iki yıl boyunca sektörün dijitalleşme ve yeşil inovasyon kapasitesini artırmayı hedefliyor.

“YAPAY ZEKÂ İLE KÜRESEL REKABETTE GÜÇLENİYORUZ”

EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, Türk hazır giyim sektörünün dünya pazarındaki rekabet gücünü korumak için dijitalleşmenin şart olduğunu vurguladı.

TechStyle'in AB’nin Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstiller Stratejisi ve yapay zekâ düzenlemeleriyle uyumlu olduğunu ifade eden Sertbaş, "Hammadde tedariki, atık azaltımı ve üretim verimliliğini optimize eden yapay zekâ çözümleriyle dijital dönüşümü hızlandıracağız. İsveç, Fransa, Yunanistan, İspanya, İtalya ve Türkiye, en iyi uygulamaları paylaşacak” dedi.

Sertbaş, iş gücünün dijital becerilerini geliştirerek veri odaklı ve sürdürülebilir çözümlere geçişi sağlayacak projenin sektörün küresel arenada lider konumunu güçlendireceğini ifade etti.