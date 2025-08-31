Egeli Hazır Giyimciler 2025 yılında küresel resesyona inat 4 ülkede 6 fuara milli katılım organizasyonu yapıyorlar. Kriz var deyip fabrikalarında oturmak yerine dünyanın dört bir tarafında fuarlara katılacaklar.İZMİR (İGFA) - Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2025 yılında 4 farklı ülkede 6 fuara katılarak konfeksiyon ihracatında mevcut ihracat rakamlarını korumayı hedefliyor.

Türk Moda Endüstrisi, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonuyla, ihracatta lider pazar Almanya’da 2-3 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Munich Fabric Start Fuarı’na 8 Türk firmasıyla katılarak yeni ihracat bağlantılarına zemin hazırlayacak.

Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü olarak, 2025 yılının ocak – temmuz döneminde 9,7 milyar dolarlık ihracata imza attıkları bilgisini veren Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Almanya’nın 1,7 milyar dolarlık payla Türk Moda Endüstrisi’nin ihracatından yüzde 18 pay aldığını dile getirdi.

KONFEKSİYON İHRACATINDA TOPARLANMA ÜMİTLERİ 2026 YILINA ÖTELENDİ

Hazır Giyim Sektöründe ihracatın toplanması ve artıya geçmesi beklentilerinin 2026 yılına ötelendiğini ifade eden Sertbaş, “Bu süreçte fabrikalarımızda oturup karalar bağlayacak durumda değiliz. Sektörümüze, ülkemize sorumluluklarımız var. Daha agresif bir pazarlama yapmamız gereken süreçten geçiyoruz. Biz de bu bilinçle 2025 yılında Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 moda fuarına milli katılım organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Maliyetlerimiz 3 yıldır döviz kurlarının üzerinde artıyor. Avrupa’daki durgunluk beklenenden çok uzun sürdü, bölgesel savaşlar belirsizliği derinleştiriyor. Bu süreçte müşteri bulmanın en etkin yolu fuarlardan geçiyor. MFS the Source Fuarı’na düzenli katılım sağlıyoruz. Firmalarımız 1.holde bulunan “The Source” alanında 2 gün boyunca sonbahar-kış 2026-2027 koleksiyonlarını sergileyecekler. Yeni ihracat bağlantılarıyla yurda dönmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, tekstil ve hazır giyim sektörlerinden toplamda 140 firmanın Munich Fabric Start Fuarı’nda Türkiye’nin ihracatını artırma çabası içinde olacağını vurguladı.