İzmir Büyükşehir Belediyesi, eylül ayında kentin farklı noktalarında çok sayıda kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Konserlerden sergilere; film gösterimlerinden tiyatro oyunlarına kadar pek çok etkinlik, İzmirlilere keyifli bir eylül yaşatacak.İZMİR (İGFA) - Sonbaharı karşılamaya hazırlanan İzmir, eylül ayında keyifli kültür sanat etkinliklerine sahne olacak.

94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra kentin dört bir yanında konserler, söyleşiler, sergiler, film gösterimleri gibi organizasyonlar eylül ayı boyunca düzenlenecek. Bazı sergi çalışmaları ise sonbahar ayları boyunca sanatseverlerin ziyaretlerine açık olacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Zeytin Altında Konserleri'nde Tolga Bilgin Quartet'i ağırlıyor. 10 Eylül günü saat 21.00'de başlayacak konserde, trompette Tolga Bilgin, kontrbasta Selim Gürcan, davulda Bora Peynirci ve piyanoda Devrim Yeşilpınar yer alacak. Quartet, sanatseverlere unutulmaz bir caz ziyafeti sunacak.

YENİDEN SİNEMATEK ARABADA FİLM KEYFİ

İzmirli sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi etkinliği kapsamında gerçekleşecek film gösterimleri de 18 Eylül ve 25 Eylül tarihlerinde saat 21.00’de İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’nda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dram, komedi, bilim kurgu ve müzik türlerinde filmlerin gösterimde olacağı eylül ayı programında farklı hikayelere doğru yolculuğa çıkan izleyicilere aynı zamanda nostaljik bir film izleme deneyimi tattırılacak. 18 Eylül'de Hayalet Avcıları, 25 Eylül'de Hayal Şarkıcısı gösterimleri gerçekleşecek.