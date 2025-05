Efes Selçuk Belediyesi, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Karaot Yerel Tohum Derneği iş birliği ile yerel tohumlardan üretilen 14 bin adet fideyi halkla buluşturdu.İZMİR (İGFA) - Yerel tohumları çoğaltmak, tarımsal üretimi desteklemek, halkı üretime dâhil etmek amacıyla Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Karaot Yerel Tohum Derneği iş birliğiyle önemli bir tarımsal kalkınma hareketi başlatan Efes Selçuk Belediyesi bu yıl da yerel tohumlardan üretilen fideleri Efes Selçuklu vatandaşlar ile ücretsiz olarak paylaştı.

Engelsiz Kafe bahçesinde kurulan stantlarda dağıtılan pembe domates, çeri domates ve salçalık domates, tatlı sivri biber, tatlı kıl biber, Üçburun Köy biberi, Çarliston biber ve Yenipazar biberi fidelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“BU ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR KATKI”

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üretilen yerel tohumlar ile bahçesinde sürdürülebilir tarım çalışmaları yaptığını aktaran Barış Gültekin; “Ben her sene sürdürülebilir tarım yapmaya çalışıyorum kendi halimde. 3 yıldır belediyemizin bu fide dağıtımından faydalanıyorum. Daha önce tohumlardan da almıştım. Yeşilbiber almıştım 3 sene önce ve onu hala sürdürüyorum. Tohumdan da, fide alımından da devam ettiriyorum. Gücümüz yettiği kadar, bahçemizin imkânları dâhilinde sürdürülebilir tarım yapmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Bu çok büyük bir görev. Sürdürülebilir tohumların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması çok önemli ve değerli bir katkı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

“İYİ YAPILAN İŞLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Yerel tohumun önemine değinen Emine Çakır; “Yerel tohumu hep arıyorum ama bulması çok zor. Yerel tohum çok önemli. Artık zararlı şeyler yemekten usandık. Her zaman, her fırsatta belediyemize çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. İyi yapılan işlerin her zaman yanındayız” dedi.

Geçtiğimiz senelerde dağıtılan fideleri ekerek çok memnun kaldığına değinen Vicdan Durmaz; “Geçen sene aldığımız fideleri de bahçemize ekmiştik ve çok memnun kalmıştık. Belediye Başkanımız Filiz Hanım’a teşekkür ederiz. Memnun kaldığım için bu sene fide dağıtımına tekrar geldim” dedi.