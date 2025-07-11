Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde İki Doğu İki Batı Derneği iş birliğinde “3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal İnovasyon Yaz Okulu” programı gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı’nda (SİA) “3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal İnovasyon Yaz Okulu” programı gerçekleştirildi.

İki Doğu İki Batı Derneği iş birliğinde düzenlenen “3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal İnovasyon Yaz Okulu” kapsamında uluslararası öğrencilerin sosyal inovasyon alanında bilgi sahibi olmaları, yenilikçi fikirlerle buluşmaları amaçlandı.

FARKLI KONULARDAKİ SUNUMLARLA ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Öğrencilere yönelik; “İnsanları Umursar Kılmanın Bilimi: Sosyal İnovasyon”, “Sosyal Etki Değerlendirme”, “Toplumsal Değer Üretimi: Sosyal Girişimcilik”, “Bilimsel Araştırma Tasarımı”, “Tasarım Odaklı Düşünme”, “Sosyal İnovasyon ve Medya Yönetimi”, “Yeniliğin Sesi: Podcast”, “Sosyal İnovasyonda Verinin Bilgiye Dönüşümü”, “Şehir İçin Sosyal İnovasyon” konularında sunumlar gerçekleştirildi. Dünyadan ve Türkiye’den sosyal inovasyon örneklerine değinildi.

TOPLUMSAL SORUNLAR İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜM

Suriye, Filistin, Yemen, Mısır, Azerbaycan, Pakistan, Fas gibi farklı ülkelerden katılım sağlayan uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerine dair yoksulluk, göç, kadın istihdamı, sosyal eşitsizlik gibi sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmesine yönelik farkındalık kazanmalarını hedefleyen programda “Dezenformasyon ve Toplumsal Algı” temasında söyleşi düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, uluslararası öğrencilerle bir araya gelerek, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Dezenformasyonu “psikolojik harp” olarak nitelendiren Tunç, dezenformasyon ve toplumsal algının oluşturduğu tehditlerin yanı sıra, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin aldığı önlemlere değindi.

PROGRAM TEKNİK GEZİ İLE TAMAMLANDI

Uluslararası öğrencilerin programa katıldıklarına ilişkin sertifikalar, takdim edildi. Program kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina ve Kapsül Teknoloji Platformu ziyaret edildi.