Edirne'de Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral'dan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'a yapılan nezaket ziyaretinde, belediyelerin birlik ve dayanışma içindeki çalışmaları görüşüldü.



Ziyarette kentlerin gelişimi ve belediyeler arası iş birliği konuları ele alınırken, Başkan Kıral, misafirperverliği için Başkan Akay’a teşekkür etti.

Ziyaret, iki belediye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.