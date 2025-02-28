Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala’da muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala’ya bağlı Sarpdere Köyü’nde 32 mahalle ve köy muhtarı ile vatandaşlarla bir araya geldi. Altyapı, üstyapı, içme suyu ve tarımsal sulama konularında değerlendirmelerde bulunan Vali Sezer, taleplerin en kısa sürede karşılanması için talimat verdi.

ALTYAPI VE TARIMSAL SULAMA KONUŞULDU

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala ilçesine bağlı Sarpdere Köyü’nde, 32 mahalle ve köy muhtarı ile vatandaşlarla bir araya gelerek altyapı, üstyapı, sıcak asfalt, içme suyu ve tarımsal sulama konularında bilgilendirmelerde bulundu.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Toplantıda, bölgedeki sorunlar ve vatandaşların talepleri ele alındı. Muhtarlar ve köy sakinlerinin dile getirdiği ihtiyaçlara yönelik çözüm yolları üzerinde durulurken, Vali Sezer taleplerin en kısa sürede karşılanması için ilgili birimlere talimat verdi.

HİZMETLER DEVAM EDECEK

dirne Valiliği, köylerin kalkınması ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için altyapı projelerinin süreceğini belirtti. Vali Sezer, bölgede yürütülen çalışmaların hızla tamamlanması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Vali Yunus Sezer, yarın da Çobançeşme Köyü’nde Keşanlı köy ve mahalle muhtarları ile buluşacak.