Edirne'de Paşaköy İlkokulu anasınıfı öğrencileri, aileleriyle birlikte el baskısı etkinliği yaparak duvarlara iz bıraktı. Etkinlik, okul öncesi dönemde aile-çocuk bağını güçlendirmeyi amaçladı.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Ediren'de Paşaköy İlkokulu anasınıfı öğrencileri, velileriyle birlikte keyifli bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen programda minikler, boyalı elleriyle duvarlara el baskısı yaparak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Etkinlikte amaç, okul öncesi dönemin çocuk gelişimindeki kritik rolünü vurgulamak ve ailelerle çocukların birlikte öğrenme sürecine katılımını güçlendirmek oldu.

Çocukların heyecanla katıldığı etkinlikte ortaya çıkan renkli duvar izleri, hem miniklere keyifli anlar yaşattı hem de velilerin bu sürece aktif katılımını sağladı.