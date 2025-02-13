Edirne'de Yenimuhacir Spor Kulübü, ilk sezonunda teknik direktörlük görevine Hayrettin Yıldız’ı getirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan futbolunun önemli isimlerinden biri olan ve bölgedeki uzun yıllara dayanan kariyeri ve kazandığı kupalarla tanınan Hayrettin Yıldız ile Yenimuhacir Spor Kulübü'nün ilk sezonunda güçlü bir yapılanma hedefledi.

Yenimuhacir Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Keşan futbolunda yarım asırlık tecrübeye sahip olan Hayrettin Yıldız ile anlaşmanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Tecrübesi ve futbol bilgisiyle Keşan’da sayısız başarı ve kupa kazanan hocamıza güvenimiz tam. Birlikte nice zaferlere!” ifadeleri kullanıldı.

Kulüp yönetimi ve taraftarlar, deneyimli teknik adamın önderliğinde başarılı bir sezon geçirmeyi umut ederken, kulüp yönetimi Hayrettin Yıldız’a yeni görevinde başarılar diledi.