Edirne'nin Keşan ilçesinde İlyas Bey Caddesi’nde yaşayan vatandaşlar, 6 aydır kasis taleplerine yanıt verilmediğini belirterek, cadde üzerindeki araç ve motosikletlerin yarış pistine çevirdiği yolda ciddi kaza yaşanmadan önlem alınmasını istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan’da İlyas Bey Caddesi’nde oturan vatandaşlar, trafik güvenliği konusunda uzun süredir belediyeden talepte bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, caddeye kasis yapılması için Keşan Belediyesi’ne dilekçe verdiklerini ancak aradan geçen 6 aya rağmen herhangi bir adım atılmadığını söyledi.

“CADDE YARIŞ PİSTİNE DÖNDÜ”

Caddede araçların ve motosikletlerin yüksek hızla seyrettiğini belirten mahalle sakinleri, “Caddemiz adeta yarış pistine çevrildi. Burada büyük bir kaza olmadan önlem alınmalı” diyerek endişelerini dile getirdi.

Vatandaşlar, önlem alınmadığı takdirde ciddi kazaların yaşanabileceğini ifade ederek belediyeyi bir an önce harekete geçmeye çağırdı.