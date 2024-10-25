TÜMBEL-SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tekirdağ Şube Başkanı Mümin Kemancı, Edirne Şube Başkanı Bedri Kara ve sendika üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Bozkurt, Edirne Keşan'da Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, yerel yönetimlerde görev yapan personelin çalışma koşulları, hakları ve sendikal faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜMBEL-SEN heyeti, belediye çalışanlarının haklarının korunması ve iyileştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar için Başkan Özcan’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Özcan, sendika temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Keşan Belediyesi olarak her zaman çalışanların yanında olduklarını ve onların haklarının korunması adına gerekli adımları atmaktan geri durmadıklarını belirtti. Çalışanların memnuniyetinin ve huzurunun, belediye hizmetlerinin kalitesine doğrudan yansıdığını dile getiren Özcan, TÜMBEL-SEN ile olan yapıcı diyalogların devam edeceğini söyledi.