Keşan Sebze Bakkal Manavlar Odası Başkanı Mustafa Çakır ve Başkan Yardımcısı Cihat Demirkıran, pazar esnafı ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Pazarcıların taleplerini dinleyen Çakır ve Demirkıran, sektördeki gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

DENETİMLER VE ORTAK ÇALIŞMALAR KONUŞULDU

Ziyaret sırasında terazi denetimleri, kayıt dışı ekonomi ve pazaryeri temizliği konularında esnafa hatırlatmalarda bulunuldu. Oda yetkilileri, belediye ile iş birliği içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa Çakır ve Cihat Demirkıran, esnafın daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.