Edirne Keşan'da Raşit Efendi İlköğretim Okulu öğrencileri okul içinde topladığı bağışları idarecileri eşliğinde Ziraat Bankası'ndaki LÖSEV hesabına yatırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Keşan'da Raşit Efendi İlköğretim Okulu'ndan anlamlı destek geldi.

Okulun Sağlık-Temizlik-Beslenme Kulübü ile Sağlık ve Güvenlik Kulübü tarafından düzenlenen okul içindeki bağış kampanyasında toplanan bağışlar, okul idaresi, Okul-Aile Birliği temsilcileri ve kulüp öğrencileri tarafından Keşan Ziraat Bankası’ndaki LÖSEV hesabına yatırıldı.

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Okul yönetimi duyarlılıkları için tüm öğretmen, öğrenci ve velilere  teşekkür etti.