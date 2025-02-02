CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, yeni açılan ve iki gün sonra bozulan Keşan-Enez Yolu’nda AK Parti’yi eleştirdi. Başkan Çakır, "Beceriksizlik bir kez daha ortaya çıktı" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Keşan-Enez Karayolu’nun 30 Ocak 2025 tarihinde açıldığı ve 2 gün sonra Kılıçköy girişinin bozulduğu yolda incelemelerde bulundu.

Başkan Çakır, yol yapım süreci boyunca yaşanan aksaklıklara ve bozulmaların sorumlularına dikkat çekti.

Yolun 6 ayı geçkin bir süre boyunca yapılmaya çalışıldığını belirten Başkan Çakır, “Keşan-Enez arası toplamda 60 kilometrelik bir yol ve bunun yalnızca 2.5 kilometrelik kısmı 6 ayda tamamlanabildi. Ancak 2 gün sonra tekrar bozuldu. Bu, AK Parti'nin beceriksizliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Rahmetli vekilimiz Erdin Bircan, önceki dönem vekilimiz Okan Gaytancıoğlu ve vekillerimiz Keşan-Enez yolu ile ilgili olarak bir çok soru önergesi vererek gündemde tutarak yolun yapılması için çok çaba harcadılar onlara buradan şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, İlçe Sekreteri Muzaffer Özcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Saylam, Merve Küçük, Özge Hesna Özgül Çepil, Keşan’dan Kılıçköy’e girişteki bozuk yolun olduğu bölümde incelemelerde bulundu.

30 Ocak'ta açılan ve 2 gün sonra bozulan yolla ilgili eleştirilerini sürdüren Başkan Çakır, "Yola baktığınızda yol çamura benzer bir asfalt sermişler. Hamur olmuş yol. Açmış olmak için bu yolu bitirdiklerini söylemişler. Buradan görüyoruz ki işte AKP’nin yaptığı iş bu. AK Parti demek bir kere daha anlıyoruz ki beceriksizlik demek, AK Parti demek liyakatsizlik demek, AKP demek iş bilmezlik demek, AKP demek bu memleketin bu insanların vergilerini çarçur etmek demek, tüyü bitmemiş yetimin hakkını buralarda heba etmek demek.” dedi.

KEŞAN-ENEZ YOLU İLE İLGİLİ SORULAR

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan-Enez yolu ile ilgili şu soruları yöneltti: