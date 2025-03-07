Edirne İpsala'da kadın istihdamına katkı sağlayacak çikolatası tesisi SOGEP kapsamında hayata geçiriliyor.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İpsala Çikolataları Üretim Tesisi hayata geçiriliyor. 5 milyon 241 bin lira bütçeli proje, kadın istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 3 büyük projeyi imzalayarak uygulamaya koyduklarını açıkladı.

Edirne Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın ortaklaşa yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 3 büyük proje hayata geçirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer’in imzaladığı projeler arasında İpsala Çikolataları Üretim Tesisi de yer alıyor.

Valilk tarafından yapılan açıklamada, "Edirne Yöresel Markamız" adı altında 5 milyon 241 bin lira proje bütçesi ile İpsala Çikolataları Üretim Tesisi'nin kurulacağı duyuruldu. Projede 14 kişinin çalışacağı ve yeni tesisle kadın istihdamının artırılacağı belirtildi.

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Valilik tarafından imzalanan diğer projeler kapsamında 90 adet mevcut sera alanına ek olarak 20 yeni sera daha kurulacak.

8 milyon 846 bin lira proje bütçesiyle Edirne’nin sebze üretiminde kendine yeterli hale gelmesi amaçlanıyor. Ata tohumu Meriç fıstığının yaygınlaştırılması ve Türkiye’nin markası haline gelmesi için yeni bir tesis kurulacak. 9 milyon 343 bin lira bütçeli proje ile el değmeden ayıklama ve paketleme yapılacak.