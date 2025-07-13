Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Çiğerci, İpsala protokolü ile birlikte yapımı devam eden Anadolu Lisesi inşaatını yerinde inceledi. Okulun bölge eğitimine katkı sağlayacağı vurgulandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Çiğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve beraberindeki heyet, İpsala’da inşaatı süren Anadolu Lisesi projesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden inşaat süreci, fiziki yapı ve eğitim altyapısı hakkında bilgi alan heyet, okulun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının bölge için önemli bir kazanım olacağına dikkat çekti.

Ziyarette, İpsala’da eğitimin kalitesini artırmak ve öğrencilere modern eğitim ortamları sunmak için yatırımların devam edeceği vurgulandı.