Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre operasyonda; 5 parça halinde toplam 80 gram Sentetik Kannabinoid Maddesi 2 parça halimde 2 gram metamfetamin Maddesi 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan E.K isimli şahıs savcılıktan serbest bırakılırken, Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan işlem yapılan O.K. B.A. B.S. H.B ise Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimligi tarafından tutuklandı.