Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geleneksel olarak kutlanan Türk Mutfağı Haftası, Bilecik'in zengin gastronomi değerleri ve yöresel ürünleri görkemli bir etkinlikle tanıtıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 21-27 Mayıs tarihleri arasındaki kutlamalar çerçevesinde, 27 Mayıs Salı günü Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen açık hava etkinliği büyük ilgi gördü.

Bilecik'e özgü yaklaşık 300 yöresel ürünün sergilendiği etkinlikte, 700 yıllık geçmişe sahip Ertuğrul Gazi Çorbası ve 200 yıllık tarifle yeniden gün yüzüne çıkan Keklik Kebabı başta olmak üzere birbirinden kıymetli lezzetler misafirlerin beğenisine sunuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Vali Vekili Akgün Corav, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Bilecik ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarının teşrifleriyle gerçekleşen etkinliğe, restoran sahipleri, usta aşçılar, şefler ve çok sayıda Bilecikli vatandaş katıldı. Katılımcılar, Bilecik'in köklü ve zengin gastronomi mirasının bu denli çeşitli olmasına hayranlıklarını dile getirdiler.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan yaptığı açıklamada, Bilecik'in birçok medeniyetin ortak kültürüyle yoğrulmuş zengin bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Bu kadim şehrin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra zengin gastronomi değerlerinin üniversitelerimiz, kalkınma ajanslarımız, valiliğimiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz işbirliğinde coğrafi işaret çalışmalarının başlatılması ve aynı zamanda ekonomik katkı sağlayacak bir yapıya dönüştürülerek markalaşması büyük önem arz etmektedir. Şehrimize özgü unutulmaya yüz tutmuş birçok tarif ve yemek kültürü ile karşılaşmaktayız. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak hedefimiz, şehrimizin gastronomi ve yöresel ürünlerini hak ettiği noktaya çıkarmak olmaktadır. Bugün de bu zengin gastronomi ve yöresel lezzetlerimizi sergileyerek ne denli önemli bir mirasa sahip olduğumuzu bir nebze de olsa hissettirme gayretiydi" ifadelerini kullandı.

Sergilenen yöresel ürünler arasında, fotoğrafta yer alan ve Bilecik'in eşsiz lezzetlerini yansıtan şu yemekler de büyük ilgi gördü: Cevizli Lokum, Nohutlu Mantı, Samsa Tatlısı, Ispanaklı Börek, Yoğurtlu Gözleme, Mercimekli Mantı, Yörük Bohçası, Köy Erişte, Erik Aşı, Bozüyük Kokoreç, Oğlak Çevirme, Dızmana, Nur Tatlısı, Bilecik Mantısı (1 Tepsi), Soğanlı Börek, Keşkek, Fincan Tatlısı, Reyhan Şerbeti, Bıldırcın Kebabı, Nişasta Helvası, Büzme Tatlısı, Tavuklu Keşkek, Kaçamak, Linga Tatlısı, Haşhaşlı Ekmek, Testi Kebabı, Sulu Mantı, Sarma, Pazaryeri Köy Ekmeği, Pazaryeri Cimcik, Pazarcık Keçi Peyniri, Pazaryeri Sucuğu, Oğlak Kapama, Köy Tarhanası, Oğlak Kokoreç, Yörük Pilavı, Dağ Eriği Ekşili Kertül, Tuzlu Yoğurt, Tuzlu Yöresi - Paluze Tatlısı, Borulceli Mantı - Keşkek, Cevizli Helva, Köy Kahkesi, Ejder Meyvesi, Trabzon Hurması, Kaz Eti/Yemeği, Hurma Lokumu, Yeşil Mercimek Çorbası (12kg), Haşhaşlı Lokumu, Bilecik Güveci (lezzetler), Testi Kebabı, Kuzu Çevirme - Hurması, Çiçek Cenneti Hurması, Tarhana, Kuru Nane, Zeytin Yağlı, Erik Kebabı, Bilecik Güveci, Kabak Tatlısı, Bilecik Balı, Unlu Tatlısı, Isırganlı Tarhana, Nohutlu Mantı, Bilecik Cevizi, Borulceli Sini Mantı, Yaprak Sarma, Haşhaşlı, Ay Baklavası, Bulgur Konağı, Pamuklu Türk Kahvesi, Narlı Türk Kahvesi, Paşa Lokumu Türk Kahvesi, Sütlaç, Testi Kebabı.

Bircan, etkinliğe destek veren tüm belediyelere, kaymakamlıklara, usta şeflere, yöresel ürün üreticilerine ve kadın kooperatiflerine teşekkürlerini iletti. Bilecik'in gastronomi ve yöresel ürünlerinin tanıtımına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.