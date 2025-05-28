Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla, Tunceli ve Bilecik valiliklerine yeni isimler getirildi. Aynı kararnamede 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekilmesi ardından boşalan makama ilişkin atama bugünkü kararname ile tamamlandı.

Buna göre Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün Tunceli Valiliği'ne atanması ile birlikte Bilecik Valiliği'ne ise İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı. Merkeze çekilen Vali Tekbıyıkoğlu ise, Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi.

Söz konusu kararnamede ayrıca 128 vali yardımcısı ile 224 ilçeye kaymakam atamaları da gerçekleştirildi. Tunceli Vali Yardımcısı Kemal Sefa Gökmenoğlu Düzce Kaynaşlı Kaymakamı olurken, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de İstanbul Beykoz Kaymakamı oldu.

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşu üst kademe kamu yöneticiliklerine yapılan atamalarda ise şöyle oldu:

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarının tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz