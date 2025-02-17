Düzce'nin Cumayeri ilçesi kırsalında yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen patpat kazasında sürücü Furkan Keleş hayatını kaybetti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen Köyü yolu üzerinde 'patpat diye tabir edilen tarım aracı ile evine yakacak odun götürmeye çalışan Furkan Keleş, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdi.
Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada patpatın altında kalan sürücü Furkan Keleş olay yerinde hayatını kaybetti.
Yapılan inceleme sonrasında Keleş'in cansız bedeni Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.