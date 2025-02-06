Meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarı sonrası gece saatlerinde yoğunlaştı. Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 108 köy yolundan 103’ü ve bu yollara bağlanan 5 ana yol ulaşıma açıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları için Özel idare ekipleri sahaya indi. Ekiplerin çalışması neticesinde kapan 108 köy yolunun 103 ve bu yollara bağlanan 5 ana yolun açıldığı bildirildi.

Özel idare ekipleri Ulasima kapanan tek bir köy ana yolu dahi kalmayacak sekilde çalışmaya devam edeceklerini söylediler.