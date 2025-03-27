Düzce’de Körpeşler Mahallesi 1435. Sokak’ta silahlı yaralama olayında, Gökhan Y. adlı kişi, kiralık dükkan nedeniyle husumet yaşadığı Muhammet B. tarafından vurularak yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi pazaryerinde kiralık dükkan meselesi yüzünden Gökhan Y. ile Muhammet B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Muhammet B., önce Gökhan Y.’nin evinin önünde silahla ateş açtı. Daha sonra Gökhan Y.’yi takip ederek Körpeşler Mahallesi 1435. Sokak’ta sıkıştıran Muhammet B., burada da silahla ateş ederek Gökhan Y.’yi yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Gökhan Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinden kaçan şüpheli Muhammet B.’nin yakalanması için ekipler tarafından arama çalışmaları sürüyor.