13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla "Afetler ve Dayanıklılık" temalı ülke çapında yapılan eş zamanlı tatbikatlar kapsamında Düzce'de de Merkez Fen Lisesi Pansiyonu'nda gerçekleştirilen tatbikata AFAD, UMKE, itfaiye ve MEB AKUB ekipleri katıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında ve Yeşil Vatan Çare Projesi’nin Ekim ayı teması olan “Afetler ve Dayanıklılık” çerçevesinde, ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de tüm okullarda eş zamanlı tatbikatlar düzenlendi.

Bu kapsamda Çarşamba Gümü Merkez Fen Lisesi Pansiyonu’nda gece saatlerinde deprem, tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata AFAD ekipleri, UMKE, itfaiye personeli ve MEB AKUB ekibi katılım sağladı.

Senaryo gereği, deprem sonrası pansiyonda mahsur kalan ve yaralanan öğrenciler ekipler tarafından başarıyla kurtarıldı.

Öğrenciler, öğretmenler ve idareciler afet anında doğru hareket tarzlarını uygulayarak, olası bir felakete karşı hazırlıklı olmanın önemini pekiştirdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.