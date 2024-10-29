Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Çakır 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Başkan Çakır mesajında şu ifadelere yer verdi:”Cumhuriyetimizin 101.Yıl dönümünü kutlamanın büyük coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Milletimiz vatan toprakları üzerinde oynanan iç ve dış tehditlere karşı omuz omuza vermiş, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşını başlatarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış ve 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Bizler bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını verenleri daima hatırlamalı, Cumhuriyet’in sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde ülkemizi eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye, demokratikleşmeden ekonomiye her alanda geliştirerek Dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürümeli, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu yolda ilerlemeliyiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.