Dünyanın en ünlü kuklası Pinokyo, Sevgili Pinokyo Sergisi ile adeta yeniden yaratıldı. İtalyan grafiker ve kukla sanatçıları tarafından tasvir edilen Pinokyo tasarımlarının yer aldığı sergi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay’ın katılımıyla Konak Metro Sanat Galerisi’nde resmi açılışını yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Metro Sanat Galerisi’nde önemli bir sergiye ev sahipliği yaptı.

İtalya Müzeler Müdürlüğü’nün hazırladığı ve şimdiye dek üç ülkede sergilenen Sevgili Pinokyo Sergisi’nin dördüncü durağı İzmir oldu.

Ziyaretçileri ağırlamaya başlayan serginin resmi açılışı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, serginin küratörü Giulio Iacchetti ve İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi’nin yanı sıra sanatseverlerin katılımıyla yapıldı.

Dünyanın en tanınmış kuklası olan Pinokyo, İtalyan grafiker ve kukla sanatçıları tarafından kendi özgünlükleriyle tasvir edilerek yeniden oluşturuldu. Özgün Pinokyo yorumları, 28 Şubat tarihine kadar İzmirlilerle buluşmaya devam edecek. Serginin ziyaret saatleri ise hafta içi 09.00-17.30, hafta sonu 10.00-18.00 olarak belirlendi.