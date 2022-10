Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde 1-5 Kasım 2022 tarihleri arasında 40 takımdan 300'e yakın sporcu katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Toroslar Bocce Spor Tesisi'nde düzenlenecek olan bu önemli organizasyonun basın toplantısı düzenledi.



Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu önemli organizasyonun basın açıklaması Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TBBDF ve CBI Başkanı aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Ülkemizi temsil edecek olan Mersinli milli sporcularımız Mehmet Can Yakın ve Emre Mecit'in katılımıyla yapıldı.





Toroslar Belediyesince düzenlenen lansmanda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’in tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi birçok yönüyle ön planda olan güzide bir şehir olduğunu söyledi.



“MERSİN BİR SPOR ŞEHRİ”



Bunun yanında Mersin’in spor altyapısı ve sporcu sayısıyla da bir spor şehri olduğunu vurgulayan Pehlivan, “Tesisleşmesini büyük ölçüde tamamlamış, hemen hemen her branşta ki, ülkemizde biliyorsunuz 60 civarında spor branşının federasyonu var, ilimizde de 56 branşta spor yapma imkanı var. Özellikle de Akdeniz Oyunları sürecinde ilimizde tesisleşmede büyük adımlar atılmış ve büyük ölçüde de tesislerin yapımı tamamlanmış. Cumhurbaşkanımızın himaye ve destekleriyle, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırım programlarıyla ilimizde bugün itibariyle 100’e yakın ayrı tesisimiz var. Ve bu tesisler gerek yerel, gerek ulusal ve gerekse uluslararası etkinlikler yapıldığı ölçüde değer kazanıyor. Ve bu anlamda da nüfusu itibariyle de genç olan ilimize spor ve spor aktiviteleri çok da yakışıyor” dedi.



“180 BİN LİSANLI SPORCUMUZ VAR”



Bu aktivitelerin, bu şampiyonaların Mersin’de yapılıyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Vali Pehlivan, “Bizler de ilimizde ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, başta Spor İl Müdürlüğümüz olmak üzere bu aktivitelere destek vermeye devam edeceğiz. Sporun her dalında var olmak, gençlerimizi spora yönlendirmek gerçekten çok önemli. Çocuklarımızın, gençlerimizin erken yaşlarda sporla tanışması ve belki içlerinden profesyonel manada sporu yapacak olanların çıkması, profesyonel anlamda yapmasa bile sporu bir yaşam tarzı olarak benimsemesi hangi yaşta olursa olsun spor, o hayat yolunda ilerlerken bir şekilde yapmaya gayret etmesi gerçekten önemli. O yüzden gençlerimizi spora her geçen gün çok daha fazla yönlendirmeye çalışıyoruz. Nitekim Mersin’de değişik branşlarda 180 bin lisanslı sporcumuz var. Bunların 20 bini aktif sporcu, diğerleri de bir şekilde spordan kopmamış, spor yapan, tesislerimizden faydalanan sporcularımız. İnşallah bu sayı giderek daha da artacak” diye konuştu. Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce Şampiyonası’nın Mersin’de yapılacak olmasının önemli olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, “Şampiyonanın iki ayrı branşta dünyada ilk kez yapılacak olması çok daha önemli. Bunun Mersin’de, Toroslar ilçemizde yapılıyor olmasını önemsiyoruz. Bu durum, bundan sonraki benzer faaliyetlere de ev sahibi yapabileceğimizin bir göstergesi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



MUTLU TÜRKMEN: “İLK KEZ İKİSİ BİR ARADA YAPILACAK”



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ise konuşmasında Toroslar’ın 2019 yılında yine çok önemli bir organizasyona ev sahipliğini yaptığını belirterek, Dünya Volo Kadınlar Kupası ve Dünya Erkekler Volo Şampiyonasının Toroslar’da yapıldığını hatırlattı. Bu yıl dünya bocce tarihinin en önemli organizasyonunun Toroslar’da gerçekleştirileceğinin altını çizen Türkmen, “Boccenin 3 farklı disiplini var. Bu disiplinlerden volo ve raffa disiplinlerinde, 1940’lı yıllardan bu yana dünya şampiyonları yapılıyor. İlk kez ikisi bir arada yapılacak. Ülkemizde ilk kez Dünya Raffa Şampiyonasını kadınlar ve erkekler yapıyoruz. Bununla birlikte Dünya Erkekler Vola Şampiyonası yapılacak. Dolayısıyla çok önemli iki organizasyonu, sporunun tarihinde, modern tarihinde ilk kez eş zamanlı olarak yapmış olacağız” şeklinde konuştu. Türkman, konuşmasında aynı zamanda başkanlığını yürüttüğü Dünya Bocce Konfederasyonu’nun 3 Kasım tarihinde yapılacak olan genel kurulunda yeniden başkanlığa aday olacağını söyledi.



YILMAZ: “TEK KULVARDA OLMAYACAK”



Organizasyona ev sahipliği yapacak olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da şampiyonanın Toroslar’da yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ilk kez volo ve raffa branşlarının bir arada yapılacağı bir şampiyona olacağını belirtti. Güçlü bir ülke olmanın, güçlü bir medeniyet olmanın sadece tek bir dalda, tek bir platformda, tek bir kulvarda olmayacağını söyleyen Yılmaz, “Bilimde, sanatta, eğitimde gelişirseniz, sporda, müzikte, diğer branşlarda da gelişirsiniz. Bu bir bütün olarak yükseliştir. Hep şunu söylüyoruz; dünyanın herhangi bir yerinde gençlerimize, çocuklarımıza, insanımıza faydalı olacak ne varsa, bunu aramak, bulmak, getirmek bizim görevimiz. O yüzden bocce de böyle bir spor. Toroslar da şu anda Türkiye’de, hatta dünyada öne çıkan bir bölge. Şampiyonaya 35 ülkeden 320 sporcunun katılmasını bekliyoruz” dedi.