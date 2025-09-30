Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, Yalova’nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye Beldesi’nde Karpuz Deresi taşkın koruma tesisini tamamladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “730 metrelik beton ağırlık duvarıyla Teşvikiye taşkın riskinden korunacak” dedi.YALOVA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, modern sulama, arazi toplulaştırma, içilebilir su temini ve taşkın koruma çalışmalarıyla tarım ve vatandaşları desteklemeye devam ediyor.

Yalova’da sürdürülen yatırımlara dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çınarcık ilçesi Teşvikiye Beldesi’nde tamamlanan Teşvikiye (Karpuz) Deresi taşkın koruma tesisinin bölgeyi taşkın riskinden koruyacağını müjdeledi.

Genel Müdür Balta, Yalova Teşvikiye (Karpuz) Deresi Islahı projesi kapsamında, sağlı ve sollu 730 metre beton ağırlık duvar imalatının yapıldığını belirterek, "Bu proje ile Teşvikiye Beldesi taşkın riskine karşı koruma altına alınacak. Yalova’mıza hayırlı olsun” dedi. Çalışmanın sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasını koruma hedefini desteklediği ifade edildi.