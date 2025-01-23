KOBİ’lerin üretim süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve küresel pazarlarda rekabet güçlerini artırmalarına katkı sunmayı hedefleyen DOSABSİAD, dijital dönüşüm alanında önemli bir girişime imza attı.BURSA (İGFA) - KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu desteklere dikkat çeken DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, bu doğrultuda BANDWITT Dijital Dönüşüm Platformu ile iş birliği gerçekleştirdi.

Başkan Çevikel, firmanın kurucu ortakları Selim Özoğuz ve Emir Barın’ı ağırlayarak, KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları, çözüm önerilerini ve ihtiyaç duydukları destekleri masaya yatırdı.

İş birliğinin Bursa iş dünyasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Çevikel, dijital dönüşümün KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmanın ötesinde, küresel pazarlarda varlık göstermelerini de kolaylaştırdığını ifade etti.

Çevikel, “Dijitalleşme artık KOBİ’lerimiz için bir tercih değil, sürdürülebilirlik için bir zorunluluk. DOSABSİAD olarak, üyelerimizin dijital dönüşüm süreçlerinde yol gösterici bir rol üstleniyor, onlara ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. BANDWITT gibi yenilikçi çözümleri iş dünyamıza tanıtarak bu süreçteki eksiklikleri gidermeyi ve firmalarımızın daha güçlü bir şekilde büyümesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

ÇEVİKEL: “DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZ, VERİMLİLİK VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLIYOR”

Dijitalleşmenin KOBİ’lere sağladığı avantajlara da dikkat çeken Çevikel, “Dijitalleşme, işletmelerimize yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hız, verimlilik ve rekabet üstünlüğü kazandırıyor.

Platformun sunduğu hızlı analiz ve rehberlik çözümleri, işletmelerimiz için büyük bir fırsat. Bu tür iş birlikleriyle, bölgemizin üretim gücünü ve ihracat potansiyelini daha da artırmayı amaçlıyoruz. Yenilikçi çözümler sunan partnerlerle iş birliği yaparak firmalarımızın iş süreçlerini kolaylaştırmayı ve dijitalleşme yolculuklarında yanlarında olmayı hedefliyoruz.” diye ekledi.

‘20 DAKİKADA ANALİZ EDEREK ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SUNUYORUZ’

Firma kurucu ortaklarından Selim Özoğuz, bu iş birliğinin KOBİ’lere önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Özoğuz, “İşletmelerin dijitalleşme süreçlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli platformumuz, firmaların ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde analiz etmelerine yardımcı oluyor. 20 dakikadan kısa bir sürede işletmelerin eksikliklerini belirleyerek ulusal ve uluslararası çözüm önerilerini kendilerine sunuyoruz” dedi.

‘3 MİLYON DOLARDAN FAZLA FİNANSAL KAZANÇ SAĞLADIK’

Bugüne kadar 200’den fazla firmayı doğru teknolojilerle tanıştırdıklarını ve bu firmalara 3 milyon dolardan fazla finansal kazanç sağladıklarını vurgulayan firma kurucu ortağı Emir Barın ise “Platformumuzdaki özel tedarikçi havuzu sayesinde KOBİ’ler, bütçelerine ve ihtiyaçlarına en uygun projelere hızlıca erişim sağlayabiliyor, firmaların dijital dönüşüm sürecinde zaman kaybetmeden doğru çözümleri bulmalarına olanak tanıyoruz. Böylece KOBİ’ler, hem maliyet hem de verimlilik avantajı elde ederek rekabet güçlerini artırabiliyor.” ifadelerini kullandı.