Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında on ikinci kez gerçekleşen uluslararası klarnet festivalinin final gecesi, uluslararası arenadaki dört büyük klarnet virtüözünü ilk kez aynı sahnede buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyaca ünlü klarnet sihirbazı Vassilis Saleas, ülkemizi yurt içi ve yurt dışında yıllardır başarıyla tanıtan değerli klarnet virtüözleri Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı ile Tarkan’dan, Sibel Can’a, İbrahim Tatlıses’ten, Teoman’a kadar pek çok starın albümlerinin vazgeçilmez ismi olan Kirpi Bülent (Bülent Altınbaş),Türkiye’de ilk kez “Legends of Clarinet” olarak aynı sahneyi paylaştı.

Klarneti uluslararası arenada tanıtan ve sevdiren dört büyük sanatçı “Klarnetin Efsaneleri” adıyla ilk kez bir arada müzikseverlerle buluşmanın heyecanını yaşarken,performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattılar.

Katılımın yoğun olduğu festivalin final gecesinde dev sanatçılar hep birlikte çaldıkları şarkılar kadar solo performanslarıyla da dinleyenleri mest ettiler.

Yurt içindeki başarılarının yanı sıra Türk klarnetini dünyaya tanıtan klarnet virtüözleri Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Kirpi Bülent ve dünyaca ünlü klarnet sihirbazı Vassilis Saleas, eşsiz yorumlarıyla festival katılımcılarına hafızalardan silinmeyecek anlar yaşattılar.