Yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz kurlarındaki değişmeleri günü gününe takip ediyor. Bugün Dolar Euro karşısında değer kazandı. Hafta başı durağan ilerleyen dövizde hafta sonuna doğru az da olsa hareketlilik yaşandı.Gamze NAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Doların alış fiyatının 34,2869 TL satış fiyatının ise 34,3021 TL bandında işlem gördüğünü belirten Bursa Kapalı Çarşı Esnaflarından Yüksel Durmuş, Euro’nun ise alış fiyatının 37,1615 TL, güncel Euro satış fiyatının ise 37,1853 TL bandında olduğunu kaydetti. Durmuş, “Dövizde genel durağanlık hali devam ediyor. ABD başkanlık seçimlerinden sonra az da olsa dövizde yukarı yönlü bir hareketliliğin yaşanacağı öngörülüyor.” dedi.

Durmuş ayrıca, dövizin altın gibi olmadığını, kısa vadede değil ama uzun vadede her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu vurguladı.