Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantının ardından Başkan Memiş, misafirlerini makamında ağırlayarak onlara Bayburt’un çeşitli yöresel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.

Daha sonra toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Memiş, “Kıymetli başkanlarım öncelikle şehrimize teşriflerinizden dolayı hepinizde teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısını Bayburt’ta düzenlemekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. İkinci toplantımızın Bayburt’ta olması bizi de onurlandırdı. Bu toplantılar şehirlerimiz için önemli. Toplantımızda bölge belediyeleri olarak yani Giresun, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin ve Gümüşhane 6 tane ilimizin belediye başkanlarının katıldığı geleceğe yönelik yapılması planlanan birtakım projelerimizi burada konuşup istişarelerde bulunarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların şehrimize yansımalarını da göreceğiz.” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Metin Genç ise, “Kıymetli belediye başkanlarım bu ay ki Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği toplantımızı Bayburt’umuzda ifa ediyoruz. Öncelikle güzel ev sahipliği ve yaptığı güzel çalışmalar ile Bayburt’umuza kattığı değerler nedeniyle de kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum. Şunu da belirteyim uzun bir süredir Trabzon Bayburt derneğimizin asil üyelerinden biriyim. Birlik olarak bünyemizde ki 78 belediyemiz ile ilgili bu yeni dönemde atabileceğimiz adımları, bölgesel kalkınmaya dair de üretebileceğimiz projeleri ve yine güncellenen mevzuatlarında bütün belediyelerimizde uygulama bilirliği oluşturulabilmesi adına atılacak adımları birlikte istişare ettik. Güzel verimli bir toplantı oldu. Bu vesile ile birlikte bütün belediye başkan arkadaşlarıma encümen üyesi olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı zamanda güncelliğini koruyan özellikle hayvan hakları konusunda yeni çıkan yasanında illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde uygulanabilmesi hem eşzamanlı hem de eşgüdüm halinde uygulanabilmesi adına da Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Encümeni olarak üyemiz olan 78 belediyemizle birlikte ilgili ve yetkili arkadaşlarımızla eylül ayında güzel bir değerlendirme toplantısı yapmanın kararını aldık. Bütün attığımız ve atacağımız adımları ilçelerimiz illerimiz beldelerimiz ve geneliyle belediyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Bayburt Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı, Vedat Soner Başer, Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Arhavi Belediye Başkan Vekili Ahmet Hatinoğlu ve DKBB Genel Sekreteri Mehmet Şentürk katıldı.