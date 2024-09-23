Doğanşehir Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşlara daha konforlu ve temiz bir yaşam alanı sunmaya devam ediyor. Ekipler, ilçenin dört bir yanında düzenli olarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

MALATYA (İGFA) - Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yapılan çalışmalara ilişkin açıklamasında, “Doğanşehir ilçemizi daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için ekiplerimiz ile düzenli çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza temiz ve bakımlı yaşam alanları sunmayı hedefliyoruz. İlçemizde neler yapıyoruz, Dedeyazı Mahallemizde asfalt yama, Sürgü Caddesi Kaldırım, Kurucaova Mahallemizde içme suyu , Günedoğru Mahallemizde cami etrafı tadilat ve kilitli taş , Söğüt mahallemizde menfez ve cami etrafı tadilat, Sürgü Mahallemizde cami önü çalışması, Kapıdere mahallemizde okul yolu ,Hudut mahallemizde taziye evi WC yapımı, Merkez harfiyat çalışması, Güneş konut ve okul arasında yeni yol açma çalışmaları ve Polat mahallemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.